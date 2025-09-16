Путин надел военную форму на учения "Запад-2025"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин посетил стратегические учения "Запад-2025" в военной форме.

Российский лидер приехал в Нижегородскую область на полигон Мулино в полевом комплекте формы без погон, с нашивками "Президент РФ" и "Путин В. В." На форме были шевроны с триколором и двуглавым орлом.

В ходе посещения полигона президенту представили выставку вооружения и специальной военной техники, в экспозиции приняли участие 65 организаций. При этом 125 изделий закупаются и применяются в зоне СВО.

После завершения активной фазы учений Путин поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса и иностранных военных наблюдателей за участие и подчеркнул, что мероприятия учений проходят на 41 полигоне, а участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих. Кроме того, задействовано около 10 тысяч систем вооружений и техники.

