Фото: 123RF/dyrelena

Индия вызвала резкую критику Запада из-за своего участия в масштабных российско-белорусских учениях "Запад-2025". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Times.

Власти страны направили на учения 65 военнослужащих, в том числе бойцов Кумаонского полка.

По словам западных аналитиков, это решение стало пересечением "красной линии". Данный шаг Нью-Дели якобы усиливает военное сотрудничество с Россией на фоне напряженных отношений с США.

В учениях также задействовано около 30 тысяч российских и белорусских военных. Индийский контингент размещен на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Как пояснили в Минобороны Индии, целью участия в учениях является обмен опытом, а также укрепление оборонного взаимодействия и доверия с Россией.

Учения стартовали 12 сентября. В ходе них экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар по критически важным объектам условного противника.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что учения "Запад-2025" не направлены против кого-либо. Тренировки нужны для отработки взаимодействия между РФ и Белоруссией.

