Военнослужащие США посетили учения "Запад-2025"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Американские военные посетили российско-белорусские учения "Запад-2025", сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

В оборонном ведомстве отметили, что начальнику департамента международного военного сотрудничества было указано предоставить американским гостям лучшие места и продемонстрировать все, что их интересует.

В свою очередь, американский военный атташе поблагодарил министра обороны страны генерал-лейтенанта Виктора Хренина за приглашение наблюдать за учениями.

Отмечается, что в учениях "Запад-2025" приняли участие представители 23 государств, среди которых три страны НАТО – США, Турция и Венгрия.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и России стартовали 12 сентября. В ходе них экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар по критически важным объектам условного противника.

