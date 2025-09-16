Путин на полигоне Мулино осмотрел образцы применяемых на СВО вооружений

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин в ходе посещения нижегородского полигона Мулино осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники, где прошел основной этап учений "Запад-2025".

В экспозиции приняли участие 65 организаций, представивших 405 изделий. Из них 125 закупают и применяют в зоне специальной военной операции, 194 проходят апробацию в боевых условиях, а 86 имеют статус "опытные".

Российский лидер ознакомился с гибридным мотоциклом "Бульдог" и мотоциклом "Кайо-Т4", заглянул под капот "СТС Сармат" и автомобиля "Улан-U2". Также президент осмотрел салон машины "Буран-10".

Кроме того, Путин понаблюдал за стратегическими учениями "Запад-2025", которые проводились совместно Вооруженными силами РФ и Белоруссии. В ходе маневров отрабатывались вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства, варианты действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах.

После завершения активной фазы учений Путин поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса и иностранных военных наблюдателей за участие. Российский президент вышел в камуфляже, его сопровождал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Лидера России встретил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Алексей Орехов. Он поприветствовал Путина, отдал ему честь и пожал руку.

"Я хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что цель учений – отработка необходимых элементов по безусловной защите от любой агрессии на Союзное государство.

"Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства", – объяснил российский лидер.

Путин также добавил, что мероприятия учений проходят на 41 полигоне, а участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих. Кроме того, задействовано около 10 тысяч систем вооружений и техники.

Учения стартовали 12 сентября. В ходе них экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар по критически важным объектам условного противника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что учения "Запад-2025" не направлены против кого-либо, а тренировки нужны для отработки взаимодействия между Россией и Белоруссией.

