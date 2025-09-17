Стратегические учения ВС Белоруссии и России "Запад-2025" завершились

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Завершились совместные стратегические учения Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии "Запад-2025", сообщает Минобороны РФ.

В настоящее время подразделения ВС РФ и коалиционной группировки войск, которые принимали участие в учениях, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. В ведомстве отметили, что в ходе учений применялись 333 летательных аппарата тактической, стратегической и военно-транспортной авиации.

Кроме того, использовали более 247 надводных и подводных кораблей, а также судов обеспечения. На учениях находились 25 иностранных делегаций. Из них 16 государств направили представителей, а 6 – прислали воинские контингенты для участия в мероприятиях.

Учения "Запад-2025" проводились с 12 сентября. В ходе них экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар по критически важным объектам условного противника.

Нижегородский полигон Мулино, где прошел основной этап учений, посетил Владимир Путин. Он осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники. При этом он прибыл на учения в полевом комплекте формы без погон, с нашивками "Президент РФ" и "Путин В. В."

