NYT: появление наблюдателей из США на учениях "Запад-2025" стало неожиданностью

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Появление американских наблюдателей на российско-белорусских учениях "Запад-2025" вызвало удивление, сообщает New York Times.

Учения, проводимые каждые четыре года, изначально предназначались для оценки возможностей России по отражению нападения со стороны члена НАТО, ключевым членом которого являются США, пояснили в материале.

В публикации также упоминается, что репортер NYT, присутствовавший на учениях, пытался связаться с американскими представителями, но они отказались от общения.

Учения "Запад-2025" стартовали 12 сентября. В ходе мероприятия экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар по критически важным объектам условного противника.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что учения "Запад-2025" не направлены против кого-либо. Тренировки нужны для отработки взаимодействия между РФ и Белоруссией.

Помимо американских военных, там также присутствовали представители 22 государств, среди которых две страны НАТО – Турция и Венгрия. Причем делегации из Штатов были предоставлены лучшие места для наблюдения.