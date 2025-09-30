Трамп подтвердил отправку подводных лодок к берегам России

Фото: 123RF/americanspirit

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что отправил подводные лодки к берегам России. Об этом он заявил в ходе выступления на военной базе в Куантико в штате Вирджиния.

"Я перебросил одну или две – не буду говорить о двух – подводные лодки, просто из предосторожности", – приводит слова американского лидера РИА Новости.

Как пояснил Трамп, решение было принято из-за упоминания ядерного оружия. При этом он также выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится.

Американский президент принял решение перебросить две атомные подлодки "в надлежащие районы" на фоне конфликта с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Последний обратился к американскому лидеру после его угроз, подчеркнув, что любой ультиматум может привести к войне с его собственной страной. В ответ на это Трамп заявил, что экс-президент России своими комментариями заходит "на очень опасную территорию".