Трамп пошутил о возможном размещении ядерных ракет на крыше Белого дома

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Поднявшийся на крышу зала для брифингов Белого дома американский лидер Дональд Трамп пошутил, что может установить там ядерные ракеты. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США во вторник, 5 августа, проверил ход строительных работ, которые ведутся на территории Белого дома. На крыше своей резиденции в Вашингтоне Трамп вместе со своей охраной и помощниками находился около 20 минут.

В пресс-службе главы администрации США заявляли, что на крыше Белого дома возводится бальный (банкетный) зал. Стоимость данного объекта оценивается примерно в 200 миллионов долларов.

Недавно были завершены строительные работы в Розовом саду Белого дома. Там вымостили плиткой площадку между цветочными клумбами.

Ранее Трамп перебросил две атомные подлодки США "в надлежащие районы" на фоне конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Последний обратился к американскому лидеру после его угроз, указав на то, что любой его ультиматум может привести к войне с его собственной страной.

В ответ глава Белого дома подчеркнул, что зампред Совбеза РФ, делая такие заявления, заходит "на очень опасную территорию". В свою очередь, Медведев порекомендовал вспомнить то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука".

Президент США счел такие высказывания угрозой ядерным оружием и заявил, что США полностью готовы к ядерной войне. Он также добавил, что две атомные подводные лодки уже прибыли в необходимый регион.

