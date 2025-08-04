Трамп заявил, что передислоцированные им атомные подлодки уже прибыли на место

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Президент США Дональд Трамп заявил, что две ранее передислоцированные им атомные подводные лодки уже прибыли в необходимый регион. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

"Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть", – цитирует Трампа РИА Новости.

Американский президент принял решение перебросить две атомные подлодки США "в надлежащие районы" на фоне конфликта с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым.

Последний обратился к Трампу после его угроз, подчеркнув, что любой ультиматум может привести к войне с его собственной страной. В ответ на это Трамп заявил, что экс-президент России своими комментариями заходит "на очень опасную территорию".

Комментируя новые заявления Трампа, Медведев посоветовал президенту США вспомнить его любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука". Американский лидер счел подобные высказывания угрозой ядерным оружием и заявил, что США полностью готовы к ядерной войне.