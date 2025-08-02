Трамп заявил о полной готовности США к ядерной войне

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

США должны быть готовы к ситуациям, когда начинаются разговоры о ядерном оружии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Он (Медведев. – Прим. ред.) говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы – и мы полностью готовы", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Конфликт между Трампом и Медведевым разгорелся после того, как президент США объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта. По истечении этого срока Вашингтон введет импортные пошлины и другие меры против РФ.

Медведев призвал Трампа не забывать, что любой ультиматум может привести к войне. Глава Белого дома ответил, что Медведев своими комментариями заходит "на очень опасную территорию".

По словам зампреда Совбеза РФ, его заявления вызвали нервную реакцию Трампа, что означает лишь правоту России во всех ее действиях. Он добавил, что Россия "продолжит идти своей дорогой".

На фоне перепалки Трамп отдал приказ переместить две атомные подводные лодки "в надлежащие районы". Он объяснил свое решение желанием защитить американский народ в свете "угроз" со стороны Медведева.