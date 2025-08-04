Песков заявил, что подлодки США и так находятся на боевом дежурстве

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Очевидно, что подлодки Соединенных Штатов и так постоянно находятся на боевом дежурстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о направлении атомных подводных лодок в соответствующие регионы.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, в России аккуратно относятся к подобным заявлениям.

"Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. <...> И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", – сказал Песков.

По его словам, Россия исходит из постулата, что в ядерной войне не может быть победителя. Кроме того, внешнюю политику страны определяет именно Владимир Путин, а не представители российского руководства.

"В каждой стране члены руководства страны имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и имеют разный настрой. Есть люди, весьма и весьма жестко настроенные и в США, и в европейских странах. Так бывает всегда", – оценил Песков риторику зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

Трамп принял решение перебросить две атомные подлодки США "в надлежащие районы" на фоне конфликта с Медведевым.

Последний обратился к президенту США после его угроз, подчеркнув, что любой ультиматум может привести к войне с его собственной страной. В ответ на это Трамп заявил, что экс-президент России своими комментариями заходит "на очень опасную территорию".

Комментируя новые заявления Трампа, Медведев посоветовал главе Белого дома вспомнить то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука". Американский лидер счел подобные высказывания угрозой ядерным оружием и заявил, что США полностью готовы к ядерной войне. Он также добавил, что две атомные подводные лодки уже прибыли в необходимый регион.