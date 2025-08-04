04 августа, 07:17Политика
Трамп вновь пригрозил ввести санкции против России
Фото: legion-media.com/CNP/AdMedia
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь пригрозил ввести новые антироссийские санкции, если перемирие на Украине не будет достигнуто в озвученный им срок. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
"Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", – цитирует лидера США РИА Новости.
Ранее Трамп уже заявлял, что не уверен в эффективности дополнительных санкций против РФ. По словам главы Белого дома, Владимира Путина мало беспокоят новые рестрикции.
29 июля Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта. После истечения данного срока администрация Вашингтона начнет вводить импортные пошлины и другие меры против РФ.
По мнению президента США, российская сторона, вероятно, хочет продолжать конфликт. Однако он с сожалением отметил, что не получил реакции от Москвы на свое предложение о прекращении огня на Украине.
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