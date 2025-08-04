Трамп вновь пригрозил ввести санкции против России

Фото: legion-media.com/CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь пригрозил ввести новые антироссийские санкции, если перемирие на Украине не будет достигнуто в озвученный им срок. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", – цитирует лидера США РИА Новости.

Ранее Трамп уже заявлял, что не уверен в эффективности дополнительных санкций против РФ. По словам главы Белого дома, Владимира Путина мало беспокоят новые рестрикции.

29 июля Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта. После истечения данного срока администрация Вашингтона начнет вводить импортные пошлины и другие меры против РФ.

По мнению президента США, российская сторона, вероятно, хочет продолжать конфликт. Однако он с сожалением отметил, что не получил реакции от Москвы на свое предложение о прекращении огня на Украине.