Трамп не уверен в эффективности санкций против РФ

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что может ввести допсанкции против России, однако он не уверен в их эффективности. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина. – Прим. ред.) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Лидер США добавил, что примет окончательное решение по новым антироссийским санкциям к 8 августа – когда подойдет к концу объявленный им 10-дневный срок для урегулирования конфликта на Украине.

В администрации США уже отмечали, что Трамп намерен урегулировать украинский конфликт к 8 августа. Американские власти готовы к новым дополнительным мерам для обеспечения мира.

В МИД РФ сообщали, что российская сторона готова продолжить переговоры с Украиной. Тем не менее встречи на более высоком уровне должны быть серьезно подготовлены, в связи с чем говорить о них пока преждевременно.