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Президент США Дональд Трамп может решиться на замену украинского лидера Владимира Зеленского для восстановления своего авторитета. Об этом говорится в статье издания Strategic Culture.

По мнению журналистов, Трамп начинает терять терпение из-за конфликта на Украине, а его недавние высказывания и угрозы в адрес Москвы вряд ли можно считать умелыми политическими ходами, учитывая военную мощь России.

"Поэтому вполне очевидно, что Трамп скоро примет какой-то резкий шаг, чтобы, по крайней мере в своем представлении, заслужить большее уважение со стороны (Владимира. – Прим. ред.) Путина. Замена Зеленского – это самый легкий вариант, и, скорее всего, он им воспользуется", – утверждается в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что подобный ход Трампа будет иметь в том числе и четкий сигнал для руководства Франции, Великобритании и Германии о том, что именно США принимают решения о ситуациях вокруг Европы.

Ранее Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта. После его истечения администрация США начнет вводить импортные пошлины и другие меры против России.

По мнению главы Белого дома, российская сторона, вероятно, хочет продолжать конфликт. Однако он с сожалением отметил, что не получил реакции от Москвы на свое предложение о прекращении огня на Украине.

Служба внешней разведки России сообщала, что США и Британия решили выдвинуть бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного на пост президента страны.