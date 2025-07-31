МИД РФ: Москва готова продолжить переговоры с Киевом

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Российская сторона готова продолжить переговоры с Украиной по урегулированию конфликта. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Третий этап переговоров России и Украины состоялся вечером 23 июля в закрытом режиме в турецком дворце Чириган и длился около 40 минут. Делегации договорились об обмене по меньшей мере 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны.

Кроме того, российские делегаты предложили возобновить короткие гуманитарные паузы на линии фронта по 24–48 часов, в течение которых стороны могли бы забрать раненых и тела бойцов. РФ и Украина также могут создать три группы специалистов политической, гуманитарной и военной направленности для работы онлайн.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что на повестке переговоров также стоял вопрос о возможной встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По словам дипломата, Москва и Киев выразили добрую волю в данном вопросе.

Тем не менее встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится до конца августа, отметил позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча на высшем уровне между Россией и Украиной должна поставить точку в урегулировании конфликта. Однако в настоящий момент проекты меморандумов стран диаметрально противоположны.