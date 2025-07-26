Глава МИД Турции выразил надежду на встречу лидеров РФ, США и Украины

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Глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил надежду на скорейшую встречу глав России, США и Украины в Стамбуле. Его слова приводит ТАСС.

"Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет. Я верю, что в Стамбуле соберутся все три лидера", – отметил министр.

Как указал глава ведомства, вопрос возможной встречи президентов стоял на повестке переговоров. По его словам, Москва и Киев выразили добрую волю в данном вопросе.

"Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган. – Прим. ред.) очень верит в возможность проведения саммита, он хочет несколько ускорить этот процесс. Но для такой встречи необходим прогресс на уровне делегаций", – добавил Фидан.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился, что встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли состоится до конца августа. По его словам, встреча на высшем уровне между Россией и Украиной должна поставить точку в урегулировании конфликта. Однако в настоящий момент проекты меморандумов стран диаметрально противоположны.

Третий раунд переговоров России и Украины состоялся 23 июля в стамбульском дворце Чираган. В ходе него представители стран договорились об обмене по меньшей мере 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны.

Также российские делегаты предложили возобновить короткие гуманитарные паузы на линии фронта по 24–48 часов, в течение которых стороны могли бы забрать раненых и тела бойцов. Помимо этого, Москва и Киев могут создать три группы специалистов политической, гуманитарной и военной направленности для работы онлайн.

