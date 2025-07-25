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Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на четверг, 31 июля. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Вы упорно пытаетесь не замечать того, как насквозь коррумпированный режим в Киеве пытается спасти шкуру (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского и его клики, ставя будущее своей страны под вопрос", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил дипломат, именно об этом Москва хочет поговорить на заседании, где предложит сконцентрировать внимание на вопросах действий, подрывающих поиск путей дипломатического решения конфликта. Полянский уточнил, что в них входят попытки сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Третий раунд переговоров России и Украины прошел в закрытом режиме во дворце Чираган в Стамбуле 23 июля. Встреча длились около 40 минут.

По его итогам было решено обменяться военнопленными с обеих сторон, а РФ предложила передать украинской стороне еще 3 тысячи тел военнослужащих. Также Россия выступила с инициативой по созданию трех групп специалистов, которые могли работать онлайн, что поможет сэкономить как деньги, так и время. Эту идею Украина согласилась рассмотреть.

