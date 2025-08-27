Подлодки РФ и КНР впервые провели патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона

Фото: РИА Новости

Подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая впервые провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Подводное патрулирование началось еще в начале августа текущего года, после завершения учений РФ и КНР. В итоге российская дизель-электрическая подлодка "Волхов" и китайская субмарина вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском морях.

После отработки задач подводные лодки направились к местам базирования. Уточняется, что 27 августа "Волхов" вернулся во Владивосток. Всего за время похода экипаж российской подлодки преодолел расстояние свыше чем 2 тысячи морских миль. Подводное патрулирование обеспечивали корвет "Громкий" и спасательный буксир "Фотий Крылов".

"Основными задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", – резюмировали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Ранее зарубежные СМИ писали, что Россия усилилась на Дальнем Востоке, когда включила в состав ВМФ подлодку "Якутск".

Подводная лодка проекта "Варшавянка" обладает современными системами шумоподавления, поэтому является одной из самых малозаметных неатомных субмарин в мире. Подобные подлодки будут играть важную роль в любых возможных конфликтах великих держав, отмечали журналисты.

