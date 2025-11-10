Создание базы ВМФ России в Порт-Судане поставлено на паузу

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Создание российской военно-морской базы в Порт-Судане на востоке африканской страны приостановлено. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол в республике Андрей Черновол.

Дипломат напомнил, что соглашение о размещении пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на территории Судана было подписано в рамках переговоров в 2020 году. Документ также включает в себя механизмы консультаций и временного применения до ратификации.

"С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено", – пояснил Черновол.

В рамках договора Судан должен был безвозмездно передать России часть порта и прилегающей зоны. Уточнялось, что максимальная численность личного состава пункта ВМФ, который будет функционировать за счет России, не превысит 300 человек, и они будут пользоваться дипломатическим иммунитетом.

Всего в порту одновременно смогут находиться не более 4 российских кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой. Соглашение рассчитано на 25 лет с возможностью автоматического продления каждые 10 лет по умолчанию, если ни одна из сторон не заявит об отказе.

В марте прошлого года глава МИД Судана Али Садик Али заявил, что правительство страны не имеет принципиальных возражений против размещения российской военно-морской базы.

С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Столица Хартум была освобождена от повстанцев в марте 2025-го.

В апреле текущего года Москва выразила интерес в восстановлении города после войны. Это возможно через межправительственную комиссию, которую возглавляет министр природных ресурсов Александр Козлов. Кроме того, Судану могут помочь справиться с последствиями гражданской войны и другие страны – Египет и Саудовская Аравия.