РФ выразила интерес в помощи Судану в восстановлении Хартума после войны

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Россия выразила интерес в помощи Судану в восстановлении города Хартум после войны, заявил в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж.

Сиррадж подчеркнул, что это возможно через межправительственную комиссию, которую возглавляет министр природных ресурсов Александр Козлов. Заседание комиссии может пройти до лета. Кроме того, Судану могут помочь справиться с последствиями гражданской войны и другие страны – Египет и Саудовская Аравия.



"Сейчас правительство разработало национальную программу восстановления – в сфере энергетики, транспорта, жилищного строительства. Египет выразил готовность помочь с восстановлением электросетей, Саудовская Аравия – с экономической частью", – сказал посол.

С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Столица Судана была освобождена от повстанцев в марте 2025 года.

До этого вооруженные люди напали на жителей деревни в богатом нефтью регионе Абьей на границе Судана и Южного Судана. В результате погибли свыше 50 человек, включая миротворца ООН.

Также свыше 60 человек получили ранения, но нападение было отражено. По предварительной информации, атака могла произойти из-за земельного конфликта.

