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Южный Судан приветствует российский бизнес и предлагает Москве тесно сотрудничать в нефтяной сфере. Об этом диппредставитель африканской страны в РФ Чол Тонг Маяй Джанг заявил в интервью ТАСС.

"Российские компании собираются в нас инвестировать, это не просто пожертвования из России. Южный Судан открыл для них свой рынок, даже для мелкого и среднего российского бизнеса", – поделился он.

Посол уточнил, что у Южного Судана есть возможность стать выгодным рынком для российских предпринимателей, и "они уже восхищаются страной".

Ранее в СМИ писали, что российская сторона смогла нарастить доходы от нефти с газом, введенный Западом потолок цен продемонстрировал неэффективность и привел к укреплению рубля.

Как отмечали эксперты, потолок цен стал бесполезным ограничением против экономики РФ, так как Москве удалось увеличить экспорт энергоносителей, улучшить торговое положение и стабилизировать свою валюту.

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