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06 мая, 15:14

Политика

Посольство РФ в Судане заявило о штатной работе на фоне обстрелов

Фото: 123RF/butenkow

Посольство РФ в Порт-Судане работает в штатном режиме на фоне атак БПЛА. Об этом ТАСС сообщил российский посол в Судане Андрей Черновол.

15 апреля 2023 года в Судане начались боевые столкновения между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией.

В мае того же года армия Судана и спецназ смогли впервые подписать соглашение, в котором стороны обязались избегать причинения вреда мирному населению. Документ также подразумевал создание пространства для работы гуманитарной помощи.

В марте 2025 года Хартум, который является столицей Судана, был освобожден от повстанцев.

Российская сторона выразила интерес в помощи Судану в восстановлении города Хартум после войны.

Суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж уточнил, что помочь государству справиться с последствиями гражданской войны могут и другие страны – Египет и Саудовская Аравия.

Новости мира: Судан восстановил контроль над аэропортом Хартума

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