Посольство РФ заявило, что пострадавших среди россиян в Судане нет

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Пострадавшие среди граждан России в результате обострения вооруженных столкновений в республике Судан отсутствуют, дипломаты РФ также находятся в безопасности. Об этом ТАСС сообщил российский посол в Хартуме Андрей Черновол.

"Всем сотрудникам и российским гражданам рекомендовано оставаться дома, не подходить к окнам и ожидать разрешения ситуации", – подчеркнул он.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и Мероэ.

Согласно информации, действия начались в районе дворца государства, главного командования Судана, аэропорта, центрального рынка и рядом с военными базами. В результате случившегося было принято решение о временном закрытии аэропорта Хартума.

В связи с произошедшим российское посольство выразило обеспокоенность и призвало к скорейшим переговорам. Дипмиссия заявила, что диалог необходим для стабилизации ситуации.

Ранее Минобороны России рассказало о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что миротворческие силы РФ намерены организовать разбирательство по данному инциденту.

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