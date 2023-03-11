Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Министерство обороны России рассказало о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бюллетень ведомства.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", – отмечается в материале.

Миротворческие силы РФ намерены организовать разбирательство по данному факту.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян призвал Москву инициировать в Совете Безопасности ООН отправку международной миссии в Нагорный Карабах. Он попросил Россию поступить таким образом, если она будет не в состоянии выполнять взятые на себя миротворческие обязательства.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года. 12 декабря Азербайджан перекрыл единственную дорогу, по которой Нагорный Карабах связан с Арменией.

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