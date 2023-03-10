Азербайджан вновь перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах

Фото: Edgar Harutyunyan/AP/ТАСС

Азербайджан в очередной раз перекрыл подачу газа из Армении в Нагорный Карабах, сообщает агентство Арменпресс.

Компания "Арцахгаз" в связи с этим призвала граждан строго следить за правилами безопасности. Газ в республику перекрывается со стороны Баку не впервые.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года. 12 декабря Азербайджан перекрыл единственную дорогу, по которой Нагорный Карабах связан с Арменией.

120 тысяч человек проживающих в армянонаселенном регионе терпят гуманитарную катастрофу. По мнению армянской стороны, Азербайджан создает невыносимые условия для жизни, цель которых этническая чистка региона.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

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