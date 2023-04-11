МО Азербайджана заявило о смерти трех бойцов при столкновении на границе с Арменией

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Трое военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана погибли при столкновении на границе с Арменией. Об этом информирует сайт ведомства.

"При пресечении провокации армянской стороны погибли военнослужащие азербайджанской армии Видади Залов, Эльшад Гасанов и Сабухи Тагиев", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что в результате столкновения с азербайджанскими ВС четыре человека погибли и шестеро получили травмы. По данным Еревана, сражение случилось у села Тех Сюникской области страны.

В телеграм-канале Минобороны Армении поделились видео. На кадрах видно, как бойцы подъезжают к военнослужащим ВС Армении, выполняющим инженерные работы, после чего открывают огонь в их направлении.

11 марта министерство обороны России рассказало о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что миротворческие силы РФ намерены организовать разбирательство по данному инциденту.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре прошлого года. 12 декабря Баку перекрыла единственную дорогу, по которой Нагорный Карабах связан с Арменией.

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