Стороны суданского конфликта впервые подписали соглашение – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali

Суданская армия и республиканский спецназ впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для мирных жителей. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Кроме того, соглашение обязывает обе конфликтующие стороны создать пространство для работы гуманитарной помощи.

По словам неназванного высокопоставленного представителя Госдепартамента США, следующие шаги между сторонами будут направлены на восстановление основных услуг в стране, вывод войск из больниц и уважительное захоронение погибших.

Вместе с тем местные чиновники утверждают, что противоборствующие стороны по-прежнему далеки друг от друга в вопросе прекращения огня.

15 апреля начались столкновения между армией Судана и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

В эвакуации задействовали четыре самолета Ил-76. Сообщалось, что среди эвакуированных также были граждане Украины.

В Минобороны заявили, что Россия эвакуировала из Судана более 200 человек