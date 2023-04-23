Почти все россияне из опасных зон Хартума эвакуированы в посольство РФ – посол

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Почти все россияне, находящиеся в зоне боевых действий в Хартуме, были эвакуированы в посольство РФ в Судане. Об этом заявил глава дипмиссии Андрей Черновол.

"Дело в том, что боевые действия начались одновременно, повсеместно и достаточно активно, и такие серьезные боевые действия. У нас находились люди примерно в шести-семи горячих точках, к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось", – приводит его слова РИА Новости.

Черновол заявил, что последней точкой, где в опасной зоне находятся граждане России, осталось здание Нубийской митрополии. Там, по словам посла, осталась женщина с ребенком, которые не могут выйти из-за обстрелов.

Он рассказал, что были предприняты уже не один десяток попыток вызволить их оттуда, причем попытки делались с обоих сторон линии соприкосновения. Однако, по словам посла, церковь находится как раз на линии соприкосновения.

По его словам, в посольстве не хотят рисковать их жизнью и здоровьем. На данный момент, считает Черновол, женщине с ребенком безопаснее оставаться за стенами метрополии, но попытки вызволить их оттуда предпринимаются каждый день и будут продолжены.



Черновол также сообщил, что российские дипломаты в Судане прорабатывают все возможные маршруты для эвакуации людей из страны и при ухудшении ситуации, посольство проведет как минимум частичную эвакуацию.

Вооруженные столкновения между армией страны и суданским спецназом начались 15 апреля. Гражданам России, находящимся на территории Судана, было рекомендовано не подходить к окнам и не выходить на улицу.

Москва изучает все варианты развития событий в Судане и рассматривает эвакуацию дипломатов. Как отмечал дипломатический источник, в данный момент эвакуация может быть опасной, так как аэропорты Судана не работают, а транспортное сообщение не функционирует.

