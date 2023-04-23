Около 140 человек подтвердили посольству России желание выехать из Судана – посол

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Желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек, среди них не только россияне, но и граждане СНГ и других государств. Об этом заявил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.

"Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СПГ и некоторых других стран", – приводит его слова РИА Новости.

Посол уточнил, что строящиеся планы эвакуации на данный момент сложно осуществить, так как любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения. Черновол подчеркнул, что даже при наличии гарантий об обеих сторон конфликта это очень рискованный шаг.

Вооруженные столкновения между армией страны и суданским спецназом начались 15 апреля. Гражданам России, находящимся на территории Судана, было рекомендовано не подходить к окнам и не выходить на улицу.

Москва изучает все варианты развития событий в Судане и рассматривает эвакуацию дипломатов. Как отмечал дипломатический источник, в данный момент эвакуация может быть опасной, так как аэропорты Судана не работают, а транспортное сообщение не функционирует.

