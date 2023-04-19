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10:31

Происшествия

Российские дипломаты рассматривают варианты эвакуации из Судана

Фото: sudan.mid.ru

Москва прорабатывает различные варианты ситуации в Судане, включая эвакуацию дипломатов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный дипломатический источник.

"Стало потише, но бои продолжаются. Мы следим за ситуацией", – заявил диписточник.

По словам дипломата, сейчас возможная эвакуация будет опасной: аэропорты Судана не работают, а транспортное сообщение не функционирует. Контакты с послом Судана в России проходят ежедневно, отметил источник.

15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между вооруженными силами республики и силами быстрого реагирования. В результате боевых действий погибли около 200 мирных жителей. Россиян, которые находятся в Судане, призвали не покидать дома.

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