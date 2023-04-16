Совбез ООН призвал конфликтующие в Судане стороны прекратить боевые действия

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Совет безопасности ООН призвал конфликтующие в Судане стороны немедленно прекратить боевые действия и вернутся к диалогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совбеза всемирной организации.

Члены СБ ООН выразили глубокую обеспокоенность в связи с вооруженными столкновениями в Судане, а также выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями людей, в том числе среди мирных граждан.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане: командующим Вооруженными силами страны Абделем Фаттахом аль-Бурханом и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Дагло.

Он призвал лидеров обеих сторон к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.

Конфликт в Судане между Вооруженными силами республики и СБР начался утром 15 апреля в Хартуме и Мероэ. Во время него между сторонами произошли многочисленные вооруженные столкновения.

Командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения конфликта. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявлял, что спецназ планировал совершить несколько покушений.

По последним данным, в результате вооруженных столкновений погибли 25 человек, еще 183 получили различные ранения.

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