Генсек ООН провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане

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Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане: командующим Вооруженными силами страны Абделем Фаттахом аль-Бурханом и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Дагло. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Гутерреш призвал лидеров обеих сторон к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.

"Он предложил свои услуги в тесной координации с текущими усилиями по восстановлению безопасности и завершению текущего политического процесса", – написал Дюжаррик в Twitter.

Утром 15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики и СБР в Хартуме и Мероэ.

Командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения конфликта. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявлял, что спецназ планировал совершить несколько покушений.

По последним данным, в результате вооруженных столкновений погибли 25 человек, еще 183 получили различные ранения.

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