Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль президентский дворец

Фото: телеграм-канал Mash

Силы быстрого реагирования Судана смогли установить контроль над Дворцом Республики в столице государства Хартуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военизированные формирования.

Согласно информации, Дворец является рабочей резиденцией главы страны и символом власти.

Также Силы быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль столичный аэропорт и воздушную базу в городе Мероэ. Кроме того, они отметили, что регулярная армия совершила нападение на базу в Хартуме.

До этого российский посол в Судане Андрей Черновол сообщил, что пострадавшие среди граждан России в результате обострения вооруженных столкновений отсутствуют, дипломаты РФ также находятся в безопасности.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и Мероэ.

В связи с произошедшим российское посольство выразило обеспокоенность и призвало к скорейшим переговорам.

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