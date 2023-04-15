Командование суданской армии заявило, что не будет вести переговоры с СБР

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Командование армии Судана отказалось от переговоров с Силами быстрого реагирования (СБР) до прекращения конфликта. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Никакого диалога или договоренностей с Силами быстрого реагирования не будет до прекращения ими беззаконий", – заявили в командовании.

Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отметил, что спецназ планировал совершить несколько покушений.

"Мятежники заранее готовили свое нападение, чтобы захватить штаб армии, ряд жизненно важных районов Хартума", – передает его слова телеканал Al Hadath.

Ранее сообщалось, что батальон Вооруженных сил Египта сдался СБР Судана на военной базе в Мероэ. Спецназ разметил в соцсетях видеокадры, на которых над мужчинами в египетской военной форме стоят бойцы СБР.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики Судан и СБР в Хартуме и Мероэ.

МИД РФ выразил обеспокоенность происходящим. Ведомство попросило стороны конфликта прекратить огонь и попытаться урегулировать конфликт путем переговоров.



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