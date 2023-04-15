РФ призывает стороны конфликта в Судане к прекращению огня – МИД

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Россия обеспокоена ситуацией в Судане, Москва просит стороны конфликта показать политическую волю и прекратить огонь. Об этом говорится в заявлении МИД РФ на сайте ведомства.

"Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путем переговоров", – подчеркивается в сообщении.

МИД РФ отметил, что 15 апреля в Хартуме начались вооруженные столкновения. Сторонами конфликта являются подразделения армии страны и Силы быстрого реагирования. В ходе действий они применяют тяжелую технику.

Ведомство напомнило, что в результате инцидента был закрыт международный аэропорт и заблокированы мосты через реки Нил.

"Посольство России в Хартуме функционирует в режиме повышенных мер безопасности. Пострадавших среди находящихся в Судане российских граждан нет", – сказано в заявлении.

Ранее российский посол в Судане Андрей Черновол сообщил, что пострадавшие среди граждан России в результате обострения вооруженных столкновений отсутствуют, дипломаты РФ также находятся в безопасности.

В связи с произошедшим российское посольство также выразило обеспокоенность и призвало к скорейшим переговорам.

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