Силы быстрого реагирования Судана заявили, что им сдался батальон ВС Египта

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Батальон Вооруженных сил Египта сдался Силам быстрого реагирования Судана на военной базе в Мероэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СБР.

Согласно информации, Силы быстрого реагирования разметили в соцсетях видеокадры, на которых над мужчинами в египетской военной форме стоят бойцы СБР.

По словам корреспондента агентства, соглашения между ВС Египта и Судана предоставляют возможность египетским солдатам располагаться на военной базе.

До этого профсоюз врачей Судана сообщил, что три человека погибли в ходе столкновений в аэропорту Хатурма и в городе Эль-Обейд. По словам медиков, один из офицеров армии получил ранение в городе Омдурман, еще три человека были ранены на юге Хатурме и в Восточном Ниле.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и Мероэ.

В связи с произошедшим российское посольство выразило обеспокоенность и призвало к скорейшим переговорам. Дипмиссия заявила, что диалог необходим для стабилизации ситуации.

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