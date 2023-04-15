Три человека погибли в ходе столкновений в аэропорту Судана

Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali

Три человека погибли в ходе столкновений в аэропорту столицы Судана Хартума и в городе Эль-Обейд. Об этом сообщает профсоюз врачей Судана в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Двое граждан погибли в аэропорту Хартума. Один гражданин погиб, пять пострадали от выстрелов боевыми патронами в городе Эль-Обейд в провинции Северный Кордофан", – указано в сообщении.

Медики добавили, что один из офицеров армии получил ранение в городе Омдурман, еще три человека были ранены на юге Хартуме и в Восточном Ниле.

Ранее МИД РФ попросил стороны суданского конфликта прекратить огонь. В министерстве выразили обеспокоенность ситуацией и призвали решить разногласия путем переговоров.

В ведомстве добавили, что 15 апреля в Хартуме начались вооруженные столкновения. Сторонами конфликта являются подразделения армии страны и Силы быстрого реагирования. В ходе действий они применяют тяжелую технику.



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