В результате столкновений в Судане погибли по меньшей мере 25 человек – СМИ

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В результате вооруженных столкновений, которые произошли в субботу, 15 апреля, между силами быстрого реагирования и армией Судана, погибли по меньшей мере 25 человек по всей территории страны. Об этом сообщает телеканал Asharq, ссылаясь на данные местного комитета врачей.

При этом различные ранения и травмы получили как минимум 183 человека, уточняется в заявлении медиков.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики Судан и СБР в Хартуме и Мероэ.

Командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения конфликта. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявлял, что спецназ планировал совершить несколько покушений.

В МИД РФ выразили обеспокоенность происходящим. Ведомство просило прекратить огонь и попытаться урегулировать конфликт путем переговоров.

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