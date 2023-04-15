Евросоюз призвал прекратить боевые действия между Вооруженными силами Судана и СБР

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Евросоюз осудил происходящее столкновение между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"ЕС призывает все стороны проявить ответственность и немедленно прекратить боевые действия. В этот критический момент приоритет должен быть отдан прекращению огня, деэскалации ситуации и урегулированию разногласий посредством диалога", – заявил он.

Боррель добавил, что происходящее ставит под угрозу все достижения страны, которые были направлены на ее возврат к демократии.

Он отметил, что ЕС будет сотрудничать с региональными и международными партнерами для поиска соглашения, которое приведет к миру, стабильности и дальнейшему экономическому развитию.

Ранее командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения конфликта. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявлял, что спецназ планировал совершить несколько покушений.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики Судан и СБР в Хартуме и Мероэ.

МИД РФ также выразил обеспокоенность происходящим. Ведомство просило прекратить огонь и попытаться урегулировать конфликт путем переговоров.



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