Вооруженные силы Судана взяли под контроль штабы СБР в Омдурмане – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali

Вооруженные силы Судана взяли под контроль все штабы сил быстрого реагирования страны в городе Омдурман, который находится неподалеку от суданской столицы Хартума. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на представителя армии Судана.

Прежде, чем взять под контроль лагеря сил быстрого реагирования, ВС Судана произвели по ним обстрел.

По словам представителя суданской армии, силы спецназа покинули позиции в этом городе, бросив всю свою технику и вооружение.

Утром 15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики и СБР в Хартуме и Мероэ.

Командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения конфликта. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявлял, что спецназ планировал совершить несколько покушений.

По последним данным, в результате вооруженных столкновений погибли 25 человек, еще 183 получили различные ранения.

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