Посольство РФ заявило, что россиян в Хартуме эвакуируют при первой возможности

Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali

При первой возможности российских граждан в Хартуме эвакуируют в места их постоянного проживания или в здание посольства. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале посольства России в Судане.

"Посольство России в Судане поддерживает контакты с росгражданами, в том числе с теми, кого внезапно и повсеместно начавшиеся боевые действия застали вне мест постоянного проживания", – отметили в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что знают о ситуации с нахождением гражданки России с ребенком в одной из церквей Хартума. Однако в настоящее время в столице Судана остается напряженная обстановка.

В посольстве добавили, что перемещение по городу опаснее нахождения в домах или других защищенных помещениях. В данный момент все россияне, находящиеся в Хартуме, обеспечены питанием, водой и предметами первой необходимости, также с ними поддерживается связь.

По словам представителя суданского министерства иностранных дел, для защиты дипмиссий иностранных государств и правительств международных организаций принимаются все необходимые меры.

"В Хартуме приняты все меры для защиты дипломатических миссий", – передает ТАСС слова представителя МИД Судана.

Он отметил, что Судан "высоко ценит посреднические усилия на африканском, арабском и международном уровнях, которые предпринимаются в настоящее время для урегулирования ситуации в стране".

В ведомстве подчеркнули, что глава Суверенного совета Судана, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение распустить силы быстрого реагирования, которые возглавляет его заместитель в совете Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти).

"Глава Суверенного совета принял решение распустить силы быстрого реагирования и объявить их мятежной против государства силой", – отметили в сообщении.

По сообщению Al-Arabiya со ссылкой на комитет врачей страны, в настоящее время более 100 мирных жителей погибли в результате вооруженных столкновений в Судане.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами Республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и Мероэ. Несмотря на призывы мирового сообщества, командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния.

В ночь на 16 апреля Вооруженные силы Судана взяли под контроль все штабы СБР в городе Омдурман, расположенном неподалеку от Хартума. Вечером воскресенья стороны конфликта договорились временно остановить бои и открыть гуманитарные коридоры для мирных граждан.

Утром 17 апреля стало известно о 97 жертвах среди мирных граждан из-за вооруженных столкновений в Судане. Количество раненых между тем оценивается в 365 человек.



Посол РФ рассказал, что пострадавших россиян во время столкновений в Судане нет

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