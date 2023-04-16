16:04Политика
Всемирная продовольственная программа ООН решила приостановить работу в Судане
Фото: AP Photo/Marwan Ali
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила о приостановке работы в Судане в результате гибели трех сотрудников. Об этом сообщила глава организации Синди Маккейн.
"Я потрясена и убита горем в связи с трагической гибелью в субботу трех сотрудников ВПП, 15 апреля, в результате насилия в Кабкабии, когда они выполняли свои обязанности по спасению жизней на переднем краю глобального продовольственного кризиса", – цитирует ее РИА Новости.
Директор организации отметила, что пострадавшими оказались также два работника ВПП ООН.
"Пока мы анализируем меняющуюся ситуацию с безопасностью, мы вынуждены временно приостановить все операции в Судане", – указала Маккейн.
Она добавила, что работа организации направлена на помощь жителям Судана, однако она не в силах спасти жизни, если безопасность ее сотрудников находится под угрозой.
До этого специальный представитель генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес сообщил, что в результате вооруженных столкновений в стране погибли трое сотрудников ВПП ООН .
Утром 15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики и СБР в Хартуме и Мероэ. Командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния.
В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш организовал переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он призвал их к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.
Россиянам, которые находятся в Судане, рекомендовали не покидать дома
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!