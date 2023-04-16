Посол РФ сообщил, что пострадавших россиян во время столкновений в Судане нет

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Россиян, которые могли бы пострадать в ходе боевых столкновений в Судане, пока не зафиксировали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на диппредставителя России в Судане Андрея Черновола.

"Ничего плохого, слава богу, не случилось. Все живы, здоровы. Таких сообщений, что кто-то пострадал, у нас нет", – поделился дипломат.

Черновол добавил, что суданская армия не хочет идти на переговоры с силами быстрого реагирования (спецназом). По его словам, она объявила их повстанцами. При этом она предложила всем желающим перейти на сторону армии, поделился посол.

Утром 15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики и СБР в Хартуме и Мероэ.

Командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отмечал, что спецназ хотел осуществить несколько покушений.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш организовал переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он призвал их к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.

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