12:50Происшествия
Посол РФ сообщил, что пострадавших россиян во время столкновений в Судане нет
Фото: AP Photo/Marwan Ali
Россиян, которые могли бы пострадать в ходе боевых столкновений в Судане, пока не зафиксировали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на диппредставителя России в Судане Андрея Черновола.
"Ничего плохого, слава богу, не случилось. Все живы, здоровы. Таких сообщений, что кто-то пострадал, у нас нет", – поделился дипломат.
Черновол добавил, что суданская армия не хочет идти на переговоры с силами быстрого реагирования (спецназом). По его словам, она объявила их повстанцами. При этом она предложила всем желающим перейти на сторону армии, поделился посол.
Утром 15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики и СБР в Хартуме и Мероэ.
Командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния. Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отмечал, что спецназ хотел осуществить несколько покушений.
В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш организовал переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он призвал их к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.
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