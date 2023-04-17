Число погибших в результате столкновений в Судане возросло до 97

Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali

Число жертв вооруженных столкновений в Судане среди мирных жителей увеличилось до 97 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на суданский Союз врачей.

Количество раненых между тем оценивается в 365 человек. Также убиты десятки военнослужащих, точные данные о жертвах среди непосредственных участников конфликта не приводятся.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и Мероэ. Несмотря на призывы мирового сообщества, командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния.

В ночь на 16 апреля Вооруженные силы Судана взяли под контроль все штабы СБР в городе Омдурман, расположенном неподалеку от Хартума. Вечером воскресенья стороны конфликта договорились временно остановить бои и открыть гуманитарные коридоры для мирных граждан.



Посол РФ рассказал, что пострадавших россиян во время столкновений в Судане нет

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