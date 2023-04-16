Стороны конфликта в Судане согласились прекратить столкновения на три часа

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Стороны конфликта в Судане решили временно остановить бои с 16:00 до 19:00 16 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Миссию ООН в стране.

"Генерал Бурхан, командующий Суданскими вооруженными силами, и генерал Мохамед Хамдан Дагало, командующий Силами быстрого реагирования, согласились с предложением спецпредставителя генсека ООН по Судану Волкера Пертеса и Трехстороннего механизма взять на себя обязательство временно приостановить боевые действия", – подчеркнула организация.

Стороны столкновений заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры для граждан.

До этого Всемирная продовольственная программа ООН объявила о приостановке работы в Судане в результате гибели трех сотрудников. Директор организации отметила, что пострадавшими оказались также два работника ВПП ООН.

Утром 15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами республики и СБР в Хартуме и Мероэ. Командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш организовал переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он призвал их к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.

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