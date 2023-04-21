СБР Судана согласились на 72-часовое прекращение огня на гуманитарных основаниях – СМИ

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Силы быстрого реагирования Судана согласились на трехсуточное прекращение огня на гуманитарных основаниях с утра 21 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Перемирие совпадает с благословенным Ид аль-Фитром, чтобы открыть гуманитарные коридоры и эвакуировать граждан и дать им возможность встретиться со своими семьями", – указано в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главкомом ВС Судана Абделем Фаттахом Бурханом и главой Сил СБР Мухаммедом Дагло. Он призвал стороны прекратить огонь как минимум до 23 апреля.

Ранее СБР и суданская армия уже договаривались о перемирии, однако столкновения продолжились вскоре после его заключения. Представители СБР заявили, что были вынуждены реагировать на атаки, несмотря на договоренность о прекращении огня.

Министр здравоохранения Судана Хайсам Мухаммед Ибрагим сообщил, что в результате столкновений погибли более 600 человек. В столице Хартуме из-за боевых действий были повреждены 125 зданий больниц.

Вооруженные столкновения между армией республики и суданским спецназом начались 15 апреля. Гражданам России находящимся на территории Судана, рекомендовали не покидать дома и не подходить к окнам.

Москва изучает все варианты развития событий в Судане и рассматривает эвакуацию дипломатов. Как отмечал дипломатический источник, в данный момент эвакуация может быть опасной, так как аэропорты Судана не работают, а транспортное сообщение не функционирует.

