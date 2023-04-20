Посол Судана в РФ заявил, что руководители страны не просили политубежища у России

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Никто из руководителей Судана на фоне столкновений не просил политического убежища в Российской Федерации. Об этом заявил посол страны в РФ Мохаммед Сиррадж в ходе пресс-конференции.

"Нет, у меня нет информации относительно подобных запросов", – передает РИА Новости слова диппредставителя.

По словам Сирраджа, власти республики готовы оказать в соответствии со своими обязательствами по международному законодательству и в рамках Венской конвенции всю необходимую поддержку для проведения любой требуемой эвакуации российских граждан.

15 апреля в Судане начались вооруженные столкновения между вооруженными силами республики и силами быстрого реагирования. Россиянам, которые сейчас находятся в Судане, рекомендовали не покидать дома и не подходить к окнам.

Накануне сообщили, что Москва прорабатывает различные варианты ситуации в Судане, включая эвакуацию дипломатов. Отмечается, что сейчас возможная эвакуация будет опасной: аэропорты Судана не работают, а транспортное сообщение не функционирует. Контакты с послом Судана в России проходят ежедневно.

В настоящее время известно о 300 жертвах столкновений в Судане. По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, еще свыше 2 600 человек получили ранения.

