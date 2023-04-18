Суданская армия расширила масштабы операций против спецназа – СМИ

Фото: AP/ТАСС/Marwan Ali

Армия Судана расширяет масштаб операций против Сил быстрого реагирования страны (СБР). Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

"Мы расширяем масштаб операций и просим граждан быть осторожными", – заявил телеканалу представитель суданских Вооруженных сил.

По его словам, командование армии собрало всю необходимую информацию для дальнейшего развития ситуации. Представитель армии заявил, что Вооруженные силы страны "отразили удар спецназа на первой фазе" и готовы перейти "ко второму этапу с новыми силами". Военный также отметил, что армия ведет бои по ранее разработанному плану.

Он также выразил сожаление по поводу действий спецназа, который, как он считает, ведет бои у жилых районов и вблизи населенных пунктов, не принимая в учет безопасность мирных жителей.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между регулярной армией Судана и СБР в Хартуме и Мероэ. Командование армии Судана, несмотря на призывы мирового сообщества, отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния.

В результате боестолкновений погибли свыше 180 гражданских лиц.

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