Число погибших в столкновениях в Судане превысило 180 человек

Фото: ТАСС/AP Photo/Marwan Ali

С начала столкновений между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) погибло свыше 180 гражданских лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя генсека ООН по Судану Волкер Пертес.

Количество погибших превысило 1 800 человек, добавил он.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами Республики Судан и СБР в Хартуме и Мероэ. Несмотря на призывы мирового сообщества, командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния.

В результате произошедшего погибли 97 мирных жителей. Ранено 365 человек. Были убиты десятки военнослужащих, точные данные о жертвах среди непосредственных участников конфликта не приводятся.



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