В МИД РФ заявили о важности обеспечения безопасности россиянам, находящимся в Судане

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов принял посла Республики Судан Мохаммеда Сирраджа. На встрече Богданов подчеркнул важность обеспечения безопасности российским гражданам в республике. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что во время встречи они уделили внимание событиям, которые происходят в Судане. В стране продолжаются столкновения между подразделениями регулярной армии и Силами быстрого реагирования (СБР).

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что самым верным решением в этой ситуации будет прекращение огня и решение всех вопросов между конфликтующими сторонами путем переговоров.

Он также отметил важность обеспечения безопасности российского посольства в Хартуме и граждан РФ, которые пребывают на территории Судана.

Ранее представители посольства РФ в Судане отмечали, что российских граждан, находящихся на территории республики, эвакуируют в места их постоянного проживания или в здание посольства при первой возможности. Они подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с россиянами.

Утром 15 апреля начались вооруженные столкновения между Вооруженными силами Республики Судан и СБР в Хартуме и Мероэ. Несмотря на призывы мирового сообщества, командование армии Судана отказалось от переговоров с СБР до прекращения противостояния.

В результате произошедшего погибли 97 мирных жителей. Ранено 365 человек. Были убиты десятки военнослужащих, точные данные о жертвах среди непосредственных участников конфликта не приводятся.



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